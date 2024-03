Tirs au but, Madjer, papinade et CSC : un week-end de classiques

Harry Kane et le Bayern, Dany Mota, Tottenham, Juanmi, Chloé N'Gazi : ça a secoué, ce week-end sur la planète foot.

La guigne du week-end

Griedge Mbock, Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino pour l’OL, Clara Mateo et Gaëtane Thiney pour le Paris FC : les demi-finales de la Coupe de France féminine, toutes les deux conclues aux tirs au but, sont venues rappeler que nos internationales françaises avaient un souci avec cet exercice. Sept mois après l’élimination en quarts de finale du Mondial contre l’Australie (0-0, 7-6 TAB), le traumatisme est encore là : et c’est bien le seul domaine, au sein du foot français, dans lequel les hommes et les femmes sont égaux. Avec tout ça, ce sont le FC Fleury 91 (avec son héroïque gardienne Chloé N’Gazi, qui a repoussé deux tirs au but lyonnais) et le PSG qui se retrouveront en finale de la Coupe.

[🎞️RESUME] 🏆 Coupe de France (F) ⌛️ Au bout du suspense, Fleury réalise l'EXPLOIT face à l'OL et se qualifie pour la finale pour la première fois de son histoire ❌ Fin de parcours pour les tenantes du titre !#OLFCF91 https://t.co/aKUL2CCUtl…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com