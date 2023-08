Tirs au but : ceci n’est pas une malédiction

L’OM n’ira donc pas en Ligue des champions. La faute paraît-il à une cruelle séance de tirs au but, toujours si injuste pour les équipes françaises. Un argument qui sert surtout de fait à dissimuler les véritables raisons des échecs tricolores dans les compétitions européennes…

Avant Munich 1993, un premier drame s’est déroulé deux ans plus tôt à Bari. L’Olympique de Marseille perdait en finale de la Coupe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions, contre l’Étoile Rouge de Belgrade, 5 tirs au but à 3. Un souvenir douloureux que le coup de tête de Basile Boli contre Milan a quelque peu effacé des mémoires phocéennes. Il n’empêche, l’élimination en tour préliminaire mardi face au Panathinaïkos, censé pourtant être du haut de la suffisance de la Ligue 1 une formalité à expédier, a un arrière-goût de déjà-vu. Une tragédie sportive et financière au bout de la nuit, malgré un Vélodrome en feu, qui renvoie la France et son championnat à son statut de seconde zone sur le Vieux continent et sa sixième place au classement UEFA. Malgré ça, les commentateurs et le club préfèrent parler d’une seule voix de sort injuste ou de loterie des tirs au but.

Le contexte peut donner l’impression de conforter la superstition. Notamment pour nos sélections nationales : la défaite récente suite à la même épreuve, ô combien éprouvante, des Bleus au Qatar face à l’Argentine puis des féminines face à l’Australie, sans oublier les traumatismes séminaux de Séville 82 (face à l’Allemagne) ou de Berlin 2006 (face à l’Italie). Ainsi, il faut remonter au quart de finale contre l’Italie lors du Mondial 1998 pour retrouver une séance à l’issue heureuse pour l’équipe de France. Il est de la sorte aisé de sortir du chapeau une malédiction en bleu-blanc-rouge, qui s’abattrait aussi sur les clubs de l’Hexagone. Claude Puel en semblait convaincu dans les colonnes de L’Équipe après le cauchemar de mardi soir : « Une telle malchance, c’est dur » . Des propos qui donnent écho aux lamentations de Bruno Genesio, après l’échec de Rennes face au Shakhtar Donetsk en C3 la saison passée. Une version romancée de l’histoire (il n’y a qu’à voir le niveau de la séance de mercredi entre Séville et Manchester City pour être convaincu du contraire) qui permet de sauver le mythe d’une supériorité des formations françaises, volées par les facéties du destin.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com