Tirs à balles réelles et homme brûlé vif : journée chaotique à Hongkong

La journée du 11 novembre fut l'une des plus violentes qu'a connues Hongkong depuis le début des manifestations pro-démocratie, au printemps 2019. Les protestataires, de plus en plus violents, s'opposent à la mainmise grandissante de Pékin sur ce territoire autonome, et demandent notamment de véritables élections au suffrage universel.

Une vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, montre un manifestant touché par un tir à balle réelle, dans le quartier de Sai Wan Ho. Un autre homme a lui aussi été touché par des coups de feu, quelques secondes après. Une autre vidéo, très relayée par le camp d'en face, médias chinois en tête, montre un homme masqué en aspergeant un autre avec un liquide inflammable, avant de le transformer en torche humaine.

En dépit de 24 semaines consécutives de manifestations, l'exécutif local comme le gouvernement chinois se sont refusés à toute concession aux manifestants.