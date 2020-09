Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tirreno-Adriatico : Van Der Poel en puncheur ! Reuters • 13/09/2020 à 18:27









Tirreno-Adriatico : Van Der Poel en puncheur ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sur cette avant dernière étape de Tirreno-Adriatico, le hollandais Mathieu Van Der Poel s'est imposé dans un style qu'on lui connait si bien. Alors que son rival en cyclo cross Wout Van Aert épate le public sur le Tour de France, le petit-fils de Raymond Poulidor s'est lui aussi distingué au niveau World Tour. Dans le circuit vallonné autour de Loreto en Italie, le champion des Pays-Bas s'est lancé à pleine vitesse dans la dernière bosse pour venir croquer le dernier échappé du jour Matteo Fabbro. Adepte de ce genre d'effort court mais intense, le double champion du monde de cyclo cross chez les Élites a remporté aujourd'hui sa 24e victoire sur route. Au général, Yates (Mitchelton Scott) reste leader à la veille du contre-la-montre final de 10 kilomètres.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.