Tirreno-Adriatico : Simon Yates assomme la concurrence par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sur cette course italienne d'une semaine, l'arrivée au sommet Sassotetto sur la cinquième étape devait permettre aux meilleurs grimpeurs de s'installer dans les premières positions du classement. Sur les 12 kilomètres d'ascension à 7 % de pente moyenne, c'est le vainqueur de la Vuelta 2018, Simon Yates qui a été le plus rapide. Et de très loin puisqu'il s'est imposé avec 35 secondes d'avance sur Geraint Thomas et Rafal Majka. Il prend donc la tête du classement général alors qu'il reste encore trois étapes dont une vallonnée et un contre-la-montre de 10 kilomètres dimanche.

