Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tirreno-Adriatico : Michael Woods vainqueur et nouveau leader Reuters • 09/09/2020 à 18:57









Tirreno-Adriatico : Michael Woods vainqueur et nouveau leader par Florian Burgaud (iDalgo) Le coureur Canadien Michael Woods (EF Pro Cycling) a fait coup double sur la course des deux mers. Après deux arrivées au sprint, la troisième étape de Tirreno-Adriatico offrait, ce mercredi, un terrain propice à créer des écarts avec, notamment, le Mur du Pirate, situé à 9 kilomètres de la fin et offrant des pentes à près de 20 %. C'est ici même que le Nord-Américain a créé l'écart. Seul Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) a réussi à le rattraper dans la descente mais, lors du sprint final, il craquait et laissait la victoire à Woods, tout simplement le plus fort à Saturnia. Au général, le coureur d'EF Pro Cycling, prend le maillot bleu de leader pour cinq secondes sur le Polonais. Ce jeudi, la haute montagne arrive avec une étape reliant Terni et Cascia sur 194 kilomètres avec les ascensions du Forca di Gualdo (10,1 km à 7,5 %), du Rifugio Perugia (3,5 km à 6,7 %) puis de l'Ospedaletto (5,1 km à 7,1 %) dont le sommet est situé à moins de 12 kilomètres de l'arrivée.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.