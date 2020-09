Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tirreno-Adriatico : Merlier le plus rapide Reuters • 12/09/2020 à 18:43









Tirreno-Adriatico : Merlier le plus rapide par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sur la sixième étape de Tirreno-Adriatico, les sprinteurs avaient pris rendez-vous pour se jouer la victoire du côté de Senigallia au terme des 171 kilomètres de l'étape du jour. Si Gaviria et Ackermann faisaient partis des grands favoris du jour, c'est finalement le champion de Belgique Tim Merlier qui a été le plus rapide dans l'emballage final. Très puissant, le coéquipier de Mathieu Van Der Poel chez Alpecin-Fenix a devancé Ackermann et Magnus Cort. Le Belge signe ici son troisième succès de la saison, lui qui est aussi l'un des tous meilleurs en cyclo-cross chaque hiver. Au classement général, Simon Yates reste le solide leader avec 16 secondes d'avance sur Majka alors qu'il reste deux étapes sur cette course italienne.

