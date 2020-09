Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tirreno-Adriatico : le classement général final pour Yates Reuters • 14/09/2020 à 18:04









Tirreno-Adriatico : le classement général final pour Yates par Pierre Sarniguet (iDalgo) C'est sur l'habituel aller-retour de 10 kilomètres dans les rues de San Benedetto del Tronto que s'est clôturé Tirreno-Adriatico aujourd'hui. Si l'étape a été remportée par la fusée nationale Filippo Gana à plus de 56 km/h de moyenne (battant le record du suisse Fabian Cancellara de plusieurs secondes), c'est bien le petit grimpeur de la Mitchelton Scott qui s'est imposé au classement général final. A quelques semaines du Giro, le Britannique s'est rassuré en remportant sa première course d'une semaine en carrière. Vainqueur de la Vuelta en 2018, le frère jumeau d'Adam, ex maillot jaune sur le Tour de France il y a quelques jours, va de nouveau tenter de remporter le Giro, course sur laquelle il avait failli l'emporter en 2018 avant qu'il ne connaisse une terrible défaillance à deux jours de l'arrivée. Un autre Britannique tentera d'y briller, du nom de Geraint Thomas. Le coureur de l'équipe Ineos Grenadiers a terminé second de cette course italienne et montré de belles dispositions physiques au contraire de Chris Froome qui a traversé cette semaine de course dans l'anonymat le plus total (91e à plus d'une heure de Yates).

