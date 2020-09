Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tirreno-Adriatico : Hamilton remporte l'étape, Woods toujours leader Reuters • 10/09/2020 à 16:58









Tirreno-Adriatico : Hamilton remporte l'étape, Woods toujours leader par Matthieu Cointe (iDalgo) Fin de la première étape de montagne sur cette 55ème édition de Tirreno Adriatico. Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) a décroché sa 4ème victoire en professionnel en terminant devant Fausto Masnada (Deceuninck Quick-Step) au sprint. Le groupe de poursuivants mené par le leader Michael Woods est arrivé 10 secondes plus tard, au terme d'un parcours de 194 km. Au classement général, le Canadien de l'équipe EF Pro Cycling conserve sa place de leader et son maillot bleu, avec 9 secondes d'avance sur Rafal Majka (Bora-Hansgrohe). Grâce à ce succès, Lucas Hamilton grimpe à la 4ème place. Vendredi, la 5ème étape verra les coureurs arriver à Sassotetto dans une course de 202 km, avec une ultime montée de 11,9 km à 7,1%.

