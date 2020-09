Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tirreno-Adriatico : Ackermann s'impose en funambule Reuters • 07/09/2020 à 16:25









Tirreno-Adriatico : Ackermann s'impose en funambule par Pierre Sarniguet (iDalgo) On dit souvent des sprinteurs qu'ils sont une "race" à part dans le peloton, que la proximité de la ligne d'arrivée les remplit d'adrénaline au point de prendre tous les risques pour ressentir la joie immense de la victoire. Dans le final de cette première étape de Tirreno-Adriatico autour de Ladi Di Camaiore, Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) s'est imposé avec la fougue des sprinteurs audacieux. Tout en puissance et agilité, l'Allemand s'est imposé sur le fil devant Fernando Gaviria (UAE team Emirates) qui se voyait déjà vainqueur. Le long des barrières, Pascal Ackermann s'est infiltré à toute vitesse (73 km/h) dans un trou de souris pour dépasser sur sa droite Gaviria. Avec ce succès, le coureur de la Bora Hansgrohe endosse le maillot bleu de leader. Sept étapes sont encoure à parcourir pour le peloton où l'on retrouve notamment Froome, Thomas, Van Der Poel et Nibali.

