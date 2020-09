Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tirreno-Adriatico : Ackermann double la mise ! Reuters • 08/09/2020 à 18:14









Tirreno-Adriatico : Ackermann double la mise ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Après son numéro de funambule de la veille pour remporter la première étape d'un Tirreno-Adriatico couru exceptionnellement en été, Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) a doublé la mise aujourd'hui. Au terme d'un sprint très serré, il a devancé sur la ligne Gaviria (comme hier) et Zabel. Demain, les coureurs aborderont les premiers vallons ce qui devrait permettre au classement général de se décanter. Tous les favoris (Froome, Thomas, Nibali, Fuglsang) sont encore dans le même temps après ces deux premières étapes promises aux sprinteurs.

