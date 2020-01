Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiril Eckhoff reine du sprint à Ruhpolding Reuters • 15/01/2020 à 16:05









Tiril Eckhoff reine du sprint à Ruhpolding par Samuel Martin (iDalgo) Pour ouvrir l'étape de Coupe du Monde à Ruhpolding en Allemagne, Tiril Eckhoff a remporté le sprint. Grâce à un sans faute, elle n'a laissé aucune chance à ses concurrentes et en profite pour faire coup-double. En effet, grâce à ce quatrième succès depuis le début de le début de la compétition, elle s'empare du maillot jaune de leader au classement général. Une tunique que portait depuis un long moment Dorothea Wierer. L'Italienne, qui n'a fait aucune erreur sur le pas de tir, termine à la troisième place derrière la Suédoise Hanna Oeberg. Elle a limité la casse puisque la Norvégienne ne point qu'à trois longueurs devant et aura l'occasion de se rattraper dimanche lors de la poursuite. Dans les rangs tricolores, la meilleure performance revient une nouvelle fois à Julia Simon. La Savoyarde termine 7e à 59 secondes de la Scandinave.

