Tireur abattu par des fidèles au Texas : Trump se félicite des lois pro armes

Après la fusillade survenue dimanche dans une église du Texas, lors de laquelle des paroissiens armés ont abattu le tireur, Donald Trump a adressé lundi ses condoléances aux victimes et s'est félicité des lois pro armes en vigueur dans cet Etat.« Nous prions pour les familles des victimes et la congrégation où a eu lieu hier (dimanche, NDLR) l'attaque dans une église. Cela a été stoppé en 6 secondes grâce aux courageux paroissiens qui ont agi pour protéger 242 fidèles », déclare le président américain dans un message posté sur Twitter. « Des vies ont été sauvées grâce à ces héros, et les lois du Texas leur permettant de porter des armes ! », ajoute-t-il. Our prayers are with the families of the victims and the congregation of yesterday's church attack. It was over in 6 seconds thanks to the brave parishioners who acted to protect 242 fellow worshippers. Lives were saved by these heroes, and Texas laws allowing them to carry arms!-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019 Avant d'être abattu, le tireur a tué deux fidèles qui assistaient à un service religieux retransmis en direct, depuis la West Freeway Church of Christ, à White Settlement. « Deux membres de l'église ont riposté par balle, touchant le suspect qui est mort sur place », a précisé à la presse le chef de la police de la ville, J. P. Bevering. Le tireur de White Settlement, Keith Thomas Kinnunen, sur une photo de police diffusée par le bureau du shérif de Tarrant County via REUTERS. L'un des deux fidèles ayant dégainé et tiré, Jack Wilkson, un retraité des forces de l'ordre devenu instructeur de tir, a témoigné dans un message posté sur son compte Facebook. « Les événements m'ont placé dans une situation que je ne souhaite à personne de connaître, mais le Mal existe et j'ai dû neutraliser le tireur dans l'église », déclare-t-il notamment.Saluant ses deux amis chers tombés sous les balles de ...