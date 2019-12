Tirage difficile de l'Euro 2020 : «Cela ne va pas me faire perdre mon sourire», assure Deschamps

Le sélectionneur des champions du monde s'est exprimé juste après le tirage de l'Euro 2020. Le niveau du groupe, avec l'Allemagne et le Portugal, ne lui laissera pas le loisir de gérer et d'entrer progressivement dans la compétition. Comme il le rappelle, il faudra être prêt le 16 juin. Ce sera face à l'Allemagne, qui jouera devant son public à Munich.À quoi avez-vous pensé quand vous avez vu Philipp Lahm tirer la Suède et que vous saviez qu'il ne restait plus que le Portugal ?DIDIER DESCHAMPS. À ce moment-là, il n'y avait plus qu'une chance sur deux. On se retrouve dans le groupe le plus difficile mais je pense que Joachim Löw (NDLR : sélectionneur de l'Allemagne) et Fernando Santos (sélectionneur du Portugal) pensent la même chose. On sait à quoi s'attendre vu la qualité de nos adversaires, avec en plus l'Allemagne qui a l'avantage de jouer ses trois matchs à domicile à Munich.Oliver Bierhoff le directeur technique de l'Allemagne dit que la France est l'équipe « la plus forte » du groupe...Oui et Fernando Santos aussi. Et moi que vais-je dire ? En fait on a tous un objectif qui est de se qualifier et si possible d'être premiers. Et je peux vous dire que Löw et Santos pensent la même chose. Après il sera peut-être compliqué de compter trois qualifiés dans ce groupe (les quatre meilleurs troisièmes de groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale) car vu la densité de la poule, il y aura peut-être plus de points distribués dans les autres groupes. En plus on peut avoir comme quatrième adversaire la meilleure équipe de tous les barragistes. Et peut-être même la Hongrie à Budapest.Cela signifie-t-il qu'il faudra être prêt plus vite que lors des autres grandes compétitions ?On se dit toujours, notamment en Coupe du monde, qu'on a le temps de monter en puissance. Mais on a vu en Russie que certaines grandes nations n'ont pas passé le premier tour. Donc vu la qualité de nos ...