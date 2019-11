Tirage de l'Euro 2020 : les Bleus ne pouvaient pas espérer pire que ce groupe

Taquin Joachim Löw. Alors que Didier Deschamps répondait ce samedi soir à la presse française juste après le tirage au sort de l'Euro 2020, le sélectionneur allemand qui passait dans son dos s'est laissé aller à quelques petites grimaces. Rien de bien méchant, juste une manière de lâcher un peu la bride après un tirage stressant pour ces entraîneurs de haut vol. Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien. Après s'être affrontés lors du quart de finale de la Coupe du monde 2014 (victoire 1-0 de l'Allemagne), en demi-finale de l'Euro 2016 (victoire 2-0 de la France) puis en Ligue des nations (0-0 puis 2-1 pour la France), sans parler de trois matchs amicaux, la France et l'Allemagne vont se retrouver pour la première fois de leur histoire lors de la première phase d'une grande compétition. Du jamais vuDu jamais vu agrémenté par la présence du Portugal, champion d'Europe en titre, à côté des deux derniers champions du monde au sein d'un groupe F qui restera comme l'un des plus relevés qu'un grand tournoi ait jamais accueilli. « Un peu difficile ? s'est amusé Fernando Santos, le sélectionneur portugais à la réplique d'un journaliste. C'est un groupe difficile assurément. La France et l'Allemagne sont favorites, mais le Portugal est aussi un prétendant à la qualification. » Le décor est planté. Et le pire est arrivé pour la France à 19h47 (heure locale) quand l'ex-international allemand Philipp Lahm a extrait le nom du Portugal du troisième chapeau. Didier Deschamps, qui savait déjà que la France retrouverait la Mannschaft, s'est fendu d'un sourire. Mais on imagine que ça devait cogiter sec dans l'esprit du sélectionneur des Bleus d'ordinaire habitué à des tirages plus cléments. « Avoir des adversaires de qualité moindre »Car de cette soirée roumaine froide et pluvieuse, il n'y a pas grand-chose à tirer de bon sinon que les Bleus se déplaceront une fois à ...