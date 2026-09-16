Tirage de cheveux et expulsion pour Bennacer
Les nerfs sont tendus dans le Golfe en ce moment. Après les chants de “supporters” rappelant le nom de Diogo Jota, Galtier qui adresse un doigt d’honneur ou Ronaldo qui donne un coup de coude, c’est maintenant au tour d’Ismaël Bennacer (et Crysencio Summerville) de péter un câble . Pour son premier match avec Al-Gharafa contre Al-Hilal ce mardi soir, le milieu algérien n’a pas fait long feu sur le terrain. 33 petites minutes et puis s’en va.
Embed t.co…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer