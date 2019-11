Tirage au sort Euro 2020 : les Bleus dans le «groupe de la mort» avec l'Allemagne et le Portugal

Le pire des scénarios est arrivé pour l'équipe de France. Si Didier Deschamps et son staff craignaient avant le tirage au sort de l'Euro 2020 de tomber dans le groupe amené à jouer dans la lointaine Baku (Azerbaïdjan), le sélectionneur aurait finalement préféré la galère logistique au défi sportif immense que le sort a réservé aux Bleus. Au premier tour de la compétition (12 juin-12 juillet), les champions du monde affronteront en effet l'Allemagne à domicile à Munich puis une nation barragiste dont le nom sera connu fin mars, puis enfin le Portugal dans un match potentiellement décisif à Budapest (Hongrie). VIDEO. Euro 2020 : la France dans le groupe de la mort Un programme en forme de montagnes russes pour les Français, même si le fait que les deux premiers, et les quatre meilleurs troisièmes des six groupes se qualifient pour les 8es de finale amortit un peu le rude coup venu de Bucarest.« C'est un groupe que personne ne voulait »« C'est le groupe le plus difficile, mais on doit l'accepter, c'est comme ça, constate Didier Deschamps. Cela demandera à l'équipe de France d'être prête tout de suite. C'est un groupe compliqué sur le papier de par la qualité des adversaires et les derniers résultats qu'ils ont eus ». Du côté des adversaires des Bleus, c'est également la soupe à la grimace. « C'est un groupe que personne ne voulait puisque chaque équipe voulait éviter les deux autres », estime Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal. Un avis partagé par son homologue allemand. « C'est purement et simplement le groupe de la mort, glisse Joachim Löw. Mais mon envie n'en est que plus forte. Tout le monde va devoir jouer à ses limites dans ce groupe. Mais la France est championne du monde, depuis trois, quatre ans elle monte en puissance. Elle est favorite du groupe ». Euro 2020 - le tirage au sort en direct: l'@equipedefrance dans le groupe de la mort >> https://t.co/sIxAi4oWob ...