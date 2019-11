Tirage au sort de l'Euro 2020 : on a tenté d'y voir clair

Samedi 30 novembre, dès 18 heures, aura lieu le tirage au sort des poules de l'Euro 2020, à Bucarest (Roumanie). L'équipe de France, menée par son sélectionneur Didier Deschamps, connaîtra la composition de son groupe et les matchs qu'elle disputera, au mois de juin, pour tenter de décrocher un troisième sacre européen (après 1984 et 2000). Mais il est possible que des doutes subsistent à l'issue du tirage au sort, tant la formule concoctée par l'UEFA pour cette édition de l'Euro est complexe. On vous explique (presque) tout en répondant à cinq questions.1- Pourquoi la France se retrouve dans le chapeau 2 ?Elle y a cru jusqu'à la fin? En vain. La nette victoire de l'Allemagne face à l'Irlande du Nord (6-1), lors de la dernière journée de qualification pour l'Euro 2020, a relégué l'équipe de France à la septième place du classement des premiers des 10 groupes de qualification pour l'Euro 2020. Conséquence immédiate : les joueurs de Didier Deschamps n'ont pas pu accéder au premier chapeau pour le tirage au sort, composé de la Belgique (24 points et + 24 de différence de buts), l'Italie (24 points/+ 22), l'Angleterre (21 points/+ 31), l'Allemagne (21 points/+ 23), l'Espagne (20 points/+ 17) et l'Ukraine (20 points/+ 13).Avec 25 points en 10 matchs de qualification (+ 19), l'équipe de France avait tout pour intégrer le premier chapeau. Mais le règlement de l'UEFA en a décidé autrement. Pour homogénéiser, les poules de...