Tirage au sort de l'Euro 2020 : la France et le spectre du «groupe de la mort»

Cette fois-ci, on y est. Après neuf mois consacrés aux éliminatoires de l'Euro 2020, la désignation des six groupes pour la compétition (12 Juin - 12 Juillet 2020) se tient samedi (18 heures) à Bucarest en Roumanie. Et si, en l'espèce, l'expertise d'un mathématicien de haut vol comme Cédric Villani ne serait pas superflue pour en saisir toute la complexité, on se contentera d'évoquer un tirage au sort qui pourrait s'avérer assez compliqué pour l'équipe de France. Pour une fois, Didier Deschamps a quelques raisons de se faire des cheveux blancs. Et l'on se demande si sa légendaire chance au tirage va ce coup-ci abandonner le sélectionneur des Bleus.Difficile de répondre de manière définitive à cette question. Mais la place des champions du monde en titre dans le chapeau 2 (et non le chapeau 1 où sont hébergées les six meilleures équipes des éliminatoires) les expose à un danger potentiel : celui de figurer dans un groupe à la très forte densité avec des sélections européennes de premier plan. Pour commencer et sans entrer dans les détails, la France sera hébergée dans une poule où figurera à coup sûr une des quatre nations suivantes issues du chapeau 1 : l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. De sacrés clients. Des retrouvailles avec la Turquie ou le Danemark ?« Ce sont quatre belles nations, convient Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps. L'Italie a remporté ses dix matchs de qualification et sera revancharde après avoir manqué la Coupe du monde pour la première fois depuis 60 ans. L'Allemagne sera également revancharde après avoir été éliminée au premier tour en Russie. L'Angleterre a fini 4e de la Coupe du monde et l'Espagne est aussi très forte. » LIRE AUSSI > Euro 2020 : TF1 et M 6 se partagent la diffusion des matchsDe la même manière, les Bleus peuvent se retrouver avec le Portugal, champion d'Europe en titre et tombeur de la France en finale ...