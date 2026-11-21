Tir mortel sur un automobiliste noir : un policier condamné à 18 mois de prison ferme sans mandat de dépôt

Cinq ans de prison ferme ont été requis vendredi contre un policier de la BAC jugé à Bobigny pour avoir mortellement tiré en 2022 sur un livreur noir ( AFP / MARTIN BUREAU )

Le verdict a été accueilli par des cris de désespoir au tribunal de Bobigny : un policier, reconnu coupable d'avoir mortellement blessé d'un tir Jean-Paul Benjamin en Seine-Saint-Denis en 2022, a été condamné à 18 mois de prison ferme, bien en dessous des réquisitions.

L'avocate générale avait demandé cinq ans de réclusion criminelle, assortis d'un mandat de dépôt différé, à l'encontre de cet ancien brigadier-chef de la BAC (Brigade anti-criminalité).

Les juges de la cour criminelle de Seine-Saint-Denis l'ont finalement condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans et demi assortis du sursis, sans mandat de dépôt.

Aussitôt, des cris déchirants ont empli la salle puis le hall du tribunal, émanant de la famille de la victime, un livreur noir né en Guyane française de parents d'origine haïtienne, mais aussi de citoyens de toutes origines de la cité de Sevran où habitait Jean-Paul Benjamin.

"Regardez ce que nous fait la République", disait en pleurant un homme, tandis qu'un autre s'exclamait : "pas besoin de loi pour instaurer un permis de tuer pour les policiers, ils l'avaient déjà".

"Cela donne une idée de ce qu'ils estiment valoir la mort d'un homme", a protesté à la sortie l'un des avocats de la famille de la victime, Me Philippe-Henry Honegger. Présente à l'énoncé du verdict, la députée de la circonscription incluant Sevran, Clémentine Autain (gauche, ex-LFI), a estimé que la décision témoignait d'"un sentiment de mépris total pour les personnes racisées du territoire".

Ôter la vie à un feu rouge

L'ancien brigadier-chef de la BAC, Emmanuel Neves, 37 ans, comparaissait libre, depuis mardi, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dont il a été reconnu coupable.

"Je tire parce que mon intégrité physique est engagée. C'est un tir de riposte", avait-il soutenu jeudi, assurant que dans les mêmes circonstances il le referait.

"Après visionnage réitéré" des images de vidéosurveillance de la Ville, la cour a exclu qu'il ait agi dans le cadre de la légitime défense invoquée.

Elle lui a interdit à titre définitif d'exercer le métier de policier, et de porter une arme pendant cinq ans. Mais elle a pris en compte ses "états de service excellents" pour évaluer la peine, lui a expliqué la présidente, Caroline Jadis-Pomeau.

"M. Neves n'est jamais menacé" par le véhicule conduit par la victime, avait conclu l'avocate générale Fanny Bussac.

Evoquant un tir "totalement hors des clous" du cadre légal d'usage des armes par les policiers, la magistrate de l'accusation avait déploré "la mort injuste d'un homme, après des décisions impulsives" d'un policier qui avait cédé, selon elle, à une "peur subjective, absurde, déraisonnable".

Le tir volontaire reconnu

Le 26 mars 2022 à la mi-journée, Jean-Paul Benjamin - livreur signalé comme "de type africain" sur la radio de la police - conduit une camionnette annoncée volée, suivie discrètement par une voiture de police sérigraphiée.

Des renforts ayant été appelés pour procéder à "un contrôle", Emmanuel Neves arrive à bord d'un autre véhicule de la BAC. Le policier en civil, sans brassard de police, en sort et court, seul, vers le fourgon.

L'intervention durera moins de trois secondes : atteignant la portière du conducteur, il tire presque aussitôt. Il assurera avoir crié deux fois "police".

La balle traverse la carrosserie, pour aller se ficher dans le foie de l'automobiliste qui, repartant à vive allure, s'immobilisera non loin de là, dans sa cité de Sevran, avant de décéder à l'hôpital.

Le policier a invoqué la crainte du redémarrage de la fourgonnette, au "moteur vrombissant", qui aurait présenté un risque pour sa vie.

Me Philippe-Henry Honegger a au contraire conclu dans sa plaidoirie qu'"il n'était strictement pas proportionné de lui ôter la vie à ce feu rouge : il ne représentait aucun danger pour personne".

Demandant l'acquittement, l'avocat du policier, Me Thibault de Montbrial, avait entamé sa plaidoirie en lançant : "Les faits ne sont pas discutés ; oui, M. Neves a tiré volontairement sur M. Benjamin et lui a donné la mort - pas volontairement".

Mais il avait demandé aux juges de se "mettre dans les chaussures" de ce policier pour s'efforcer de "partager sa conviction honnête et sincère que sa vie était en danger" et comprendre "ce qui l'a conduit à une erreur d'appréciation".

L'avocat avait réaffirmé, au grand dam des parties civiles, qu'en quelques fractions de seconde, M. Neves avait cru "lire dans le regard" de M. Benjamin "que c'était quelqu'un prêt à résister".

Jeudi, la cour avait entendu le témoignage sobre d'une sœur de la victime, Emmanuella Benjamin, disant: "On aurait pu l'arrêter, l'auditionner... On peut pas se permettre de tuer quelqu'un sur un soupçon de vol".