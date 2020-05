So Foot • 14/05/2020 à 12:00

Tintouin au Congo

Interrogé par les autorités policières madrilènes sur une enquête liée à une organisation de narcotrafiquants, Edwin Congo (43 ans) se retrouve embarqué dans une histoire encore floue dans laquelle il s'estime "très tranquille". Mais l'ancien latéral du Téfécé et du Real Madrid n'est pas encore tout à fait sorti d'affaire.

"J'entends qu'on toque à la porte, c'était la police"

À première vue, rien ne semble brusquer la paisible vie de l'ancien footballeur Edwin Congo. Un statut de consultant dans le programme, un passé au sein du prestigieux Real Madrid, sans oublier dix-sept capes avec sa sélection nationale colombienne entre 1999 et 2004 enjolivées par deux participations à la Copa América. Mais depuis ce mardi 12 mai, Congo doit évoquer une partie de sa vie privée. Pendant quelques heures, le poste de police devient la scène d'un interrogatoire où l'ancien défenseur passé par Toulouse en 2001 doit s'expliquer. La raison ? Une prétendue corrélation avec un groupe de personnes accusées de trafic de drogue à l'échelle internationale. Relâché après sa déposition au commissariat, le joueur s'expliquait à l'antenne le soir même., avouait-il au présentateur Josep Pedrerol, son habituel collègue de travail.Un euphémisme.La nuit précédente en Bulgarie, la police nationale s'empare d'une tonne de cocaïne contenue dans des caisses en carton envoyées depuis la Colombie jusqu'en Europe. Une fois la magouille détectée et après une année complète d'enquête policière pour aboutir à cette opération baptisée(Gâteau étouffé, en VF), les autorités de chaque pays, informées du succès de la saisie, procèdent à dix-huit interpellations. Parmi elles, donc, celle d'Edwin Congo., décrit le Sud-Américain.Congo prend ses affaires, accompagne les agents véhiculés venus pour procéder à son arrestation et répond à une série de questions sur ses fréquentations., assure-t-il.