Tino Costa : « J’ai encore les papillons dans le ventre avant un match »

Alberto COSTA - 18.08.2006 - Vannes / Pau - 3eme journee de National - Vannes

En 2012, Alberto "Tino" Costa jouait la Ligue des champions avec Valence et buvait le maté avec Lionel Messi en sélection. Mais avant ça, le milieu argentin a trimé dans les divisions inférieures du football français, de la Guadeloupe à Montpellier, en passant par le Racing Club de France, Sète et Pau, où il est de retour depuis septembre.

Comment s’est fait ce retour à Pau, 18 ans après ton arrivée ?

J’ai quitté l’Argentine il y a quelque temps, j’habite à Valence. Je connais le président, Bernard Laporte-Fray, depuis mon premier passage (entre 2005 et 2007, ndlr) . On a commencé à parler comme ça. Je suis venu une semaine pour voir les installations et le groupe. Le club voulait voir quel était mon niveau physique car je suis âgé (38 ans) . Très vite, on a trouvé un accord. Je pense être bientôt prêt à être dans le groupe. Le but, c’est d’apporter cette mentalité de toujours vouloir gagner et transmettre mon expérience pour une dernière année, peut-être, à cette équipe qui est assez jeune. Je ne suis pas là pour faire tous les matchs. L’idée, c’est de faire le plus de minutes possibles, en sachant que les 38 années sont là et qu’il faut les respecter !…

Propos recueillis par Loïc Bessière pour SOFOOT.com