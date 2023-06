information fournie par So Foot • 23/06/2023 à 09:28

Timothy Weah prend le chemin de la Juventus

« Quand j’dis “Timothy”, vous dites “Weah, Weah”. »

Timothy Weah pourrait quitter Lille pour rejoindre l’Italie et plus précisément la Juventus. Selon les informations de L’Équipe , l’ancien Titi parisien se serait mis d’accord avec les Turinois pour un contrat de cinq ans, ce vendredi. Les dirigeants bianconeri doivent encore s’entendre avec leur homologue lillois pour boucler le transfert, mais le montant de l’opération avoisinerait les 12 millions d’euros et un pourcentage à la revente, toujours selon le quotidien du sport.…

TJ pour SOFOOT.com