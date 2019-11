Timothé Cognat : " J'étais un peu con, comme tout le monde "

Ancien espoir lyonnais, Timothé Cognat coule des jours heureux du côté de Genève. Le milieu de terrain a été une pièce-maîtresse de la remontée du Servette en Super League la saison passée et confirme, à 21 ans, au plus haut niveau suisse. Ce qui le pose donc à une certaine altitude. Entretien transfrontalier.

Franchement, c'est cool. Genève est une belle ville, les gens sont accueillants, je suis bien dans le club... Vraiment super.À Genève, il y a énormément de transfrontaliers qui viennent travailler, donc ouais, tu te sens un peu comme à la maison. C'est un autre pays, mais avec une culture proche, vu que c'est à côté. Ce qui est bien, c'est que ma famille peut souvent venir voir mes matchs. Ça, c'est cool.La première année, oui. C'est beaucoup moins cher en France qu'en Suisse et les frontaliers ont les bons salaires, donc forcément, c'est intéressant. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très aimés, les frontaliers. Mais le problème, c'est surtout les bouchons. Ah ouais... C'est horrible. Tu mets une heure pour faire 15 kilomètres ! Je me levais tellement tôt pour venir à l'entraînement...Ouais, laisse tomber, je préfère vivre à un endroit où je suis bien, à trois minutes du stade, quitte à payer un peu plus cher. C'est beaucoup plus simple. Je préfère aller en Suisse et être plus cool.Non, ici, l'idée c'est plutôt d'en avoir moins, si possible. Il y a vraiment du fromage partout, ils vivent par le gruyère !Après, c'est beaucoup de viande séchée. La viande des Grisons, la viande du Valais... Et sinon, il y a le gros chocolat. Il y en a pas mal ici ! Faut pas en manger en excès, rester raisonnable. Mais ça va, c'est pas interdit non plus !Ce qui est vraiment bien en Suisse, c'est que tu rencontres plusieurs styles. On a des équipes de Suisse italienne,