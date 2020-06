Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Timo Werner en route vers Chelsea Reuters • 18/06/2020 à 19:27









Timo Werner en route vers Chelsea par Matthieu Cointe (iDalgo) Timo Werner part découvrir la Premier League ! Chelsea et le RB Leipzig ont annoncé ce jeudi avoir trouvé un accord pour le transfert de l'international allemand (29 sélections). Une transaction qui devrait coûter plus de 50 millions d'euros au club londonien, qui s'est déjà attaché les services d'Hakim Ziyech pour l'année prochaine. Arrivé à Leipzig à l'été 2016, Timo Werner a disputé 156 matches et inscrit 93 buts sous les couleurs du club de Red Bull. Il était encore en grande forme cette saison avec 26 buts en 32 rencontres. Il rejoindre ses nouveaux coéquipiers en juillet, ce qui implique qu'il ne disputera pas le "Final 8" de la Ligue des Champions avec son équipe actuelle au mois d'août.

