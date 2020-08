TikTok va ouvrir un centre de données en Irlande pour ses utilisateurs européens

TikTok, propriété du chinois ByteDance, va investir 420 millions d'euros dans ce centre qui sera opérationnel début 2022, selon un communiqué.

Jusqu'à présent, les données de ses utilisateurs sont stockées aux Etats-Unis et à Singapour.

Cette annonce survient à un moment où l'application, très populaire auprès des jeunes, est au coeur de tensions économiques et diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis.

Donald Trump a mis la pression au groupe chinois ByteDance pour qu'il vende avant la mi-septembre TikTok, à Microsoft ou à une autre société américaine, sous peine de ne plus pouvoir opérer aux Etats-Unis.

Le classement de Tiktok parmi les 15 réseaux sociaux les plus populaires en terme d'utilisateurs réguliers et mensuels. Données les plus récentes à avril 2020. ( AFP / )