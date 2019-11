TikTok suspend le compte d'une adolescente dénonçant la détention des musulmans en Chine

Les premières secondes laissent penser qu'il s'agit d'un énième tutoriel de maquillage présenté par une adolescente pour savoir comment avoir de longs cils. Le sujet de la vidéo publiée dimanche sur le réseau social TikTok par Feroza Aziz devient rapidement beaucoup plus sérieux. Cette Américaine de 17 ans aborde le sort des Ouïghours en Chine. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, plus d'un million de musulmans, principalement d'ethnie ouïghoure, sont détenus au Xinjiang dans des camps de rééducation politique.« Vous allez utiliser le téléphone que vous avez actuellement entre les mains pour regarder ce qu'il se passe en Chine, comment ils envoient d'innocents musulmans dans des camps de concentration, les séparent de leurs familles, les kidnappent, les violent, les forcent à manger du porc, à boire de l'alcool, à se convertir à une autre religion », dénonce cette lycéenne du New Jersey dans cette vidéo vue environ 1,5 million de fois sur TikTok, et comptabilisant plusieurs millions de vues sur Twitter. New: @x_feroza's TikTok video about China's detention camps went viral (https://t.co/MHIntvMAuZ). Then she saw this: "Your account is temporarily suspended." It's "just another reason for me to speak louder," the 17-year-old said https://t.co/1SfFkMViWT pic.twitter.com/cQRY0qAzFP-- Drew Harwell (@drewharwell) November 26, 2019 Peu de temps après avoir publié cette vidéo, Feroza Aziz ne pouvait plus accéder à son compte TikTok, comme l'explique le Washington Post. Pour l'adolescente, dont le compte a finalement été rétabli ce mercredi, il n'y a pas de doute : l'application, dont la compagnie mère ByteDance a son siège en Chine, a pris cette décision à cause de sa vidéo sur les Ouïghours.TikTok nie toute censureDéjà très critiquée pour avoir supprimé des contenus portant sur les manifestations pro-démocratie à Hong-Kong et hostiles à Pékin, TikTok ...