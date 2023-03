TikTok et le football, c'est quoi la stratégie au juste ?

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot présenté par Edouard Cissé, vous en découvrirez les rouages. Un épisode, un invité, 45 minutes d'entretien, temps nécessaire pour redéfinir votre grille de compréhension.

C’est lors d’une session de conférences à la FFF, organisée par le groupe de réflexion News Tank Football, qu’ Alternative Football a fait la connaissance d’É mile Follorou . Intitulé de la conférence de l’époque : TikTok, plateforme stratégique au service des communautés de fans et des acteurs de l’économie du sport. Mais encore ? Ces dernières semaines, mois, années, pas une seule compétition n’a échappé à un partenariat avec l’application de partage de vidéos chinoise. Et tous les clubs s’y sont mis. Alors pourquoi TikTok et football semblent si bien se marier ? Début de réponse avec le responsable partenariats contenus sports pour la France et la Belgique.

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com