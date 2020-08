Tikhanovskaïa, une femme ordinaire devenue égérie pour bouleverser le Bélarus

En quelques semaines, cette professeure d'anglais de formation est sortie de l'anonymat pour devenir la rivale numéro 1 de celui qui dirige cette ex-république soviétique d'une main de fer depuis 26 ans sans jamais avoir laissé émerger la moindre force d'opposition.

"Les gens ont placé leurs espoirs en moi, tous leurs souhaits de changement", a-t-elle déclaré dans une interview à l'AFP, tout en indiquant que les fraudes ne pourraient "pas (être) empêchées" et étaient déjà "éhontées" depuis le début du vote anticipé mardi

Cette femme brune de 37 ans n'avait pourtant pas l'ambition de diriger ce pays de 9,5 millions d'habitants, elle qui a renoncé à sa carrière pour se consacrer à son fils aîné, né malentendant.

Si elle est dans la course, c'est que son mari Sergueï, un vidéo-blogueur en vue, a été jeté en prison en mai, après avoir fait acte de candidature, promettant d'écraser "le cafard" Alexandre Loukachenko.

Mme Tikhanovskaïa décide alors de reprendre le flambeau "par amour" pour son "coup de foudre" rencontré il y a 16 ans alors qu'elle était étudiante et lui patron d'une boîte de nuit.

Elle réunit les dizaines de milliers de parrainages nécessaires et la commission électorale valide sa candidature à la surprise générale, quand celles de deux opposants, jugés plus sérieux, sont rejetées.

Mme Tikhanovskaïa se présente comme "une femme ordinaire, une mère, une épouse", qui mène la bataille par devoir malgré les menaces qui l'ont conduite à exiler à l'étranger sa fille de 5 ans et son fils de 10 ans.

Une foule venue écouter le 30 juillet 2020 à Minsk Svetlana Tikhanovskaïa, candidate de l'opposition à l'élection présidentielle du 9 août au Bélarus Supporters of presidential candidate Svetlana Tikhanovskaya attend her campaign rally in Minsk on July 30, 2020. ( AFP / Sergei GAPON )