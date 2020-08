Tikhanovskaïa, une "femme ordinaire" devenue égérie pour bouleverser le Bélarus

En quelques semaines, cette professeur d'anglais de formation est sortie de l'anonymat pour devenir la rivale numéro 1 de celui qui dirige le pays depuis 26 ans, sans jamais avoir laissé émerger la moindre force d'opposition.

Malgré la victoire écrasante du président sortant annoncée par les autorités, Svetlana Tikhanovskaïa en est persuadée : c'est elle qui l'a emporté. Après avoir félicité ses concitoyens pour avoir "vaincu leur peur, leur apathie, leur indifférence", elle appelle désormais le régime à "réfléchir comment (lui) céder le pouvoir".

Avant même l'élection, suivie par des heurts entre policiers et manifestants et des arrestations massives, Mme Tikhanovskaïa disait à l'AFP s'attendre à des "fraudes éhontées", "sans espoir" d'un vote juste.

La jeune femme de 37 ans n'avait pourtant pas l'ambition de diriger cette ex-république soviétique de 9,5 millions d'habitants, elle qui a renoncé à sa carrière pour se consacrer à son fils aîné, né malentendant.

Si elle est entrée dans la course, c'est que son mari Sergueï, un vidéo-blogueur en vue, a été emprisonné en mai après avoir fait acte de candidature, lui qui promettait d'écraser "le cafard" Alexandre Loukachenko.

Mme Tikhanovskaïa décide alors de reprendre le flambeau "par amour" pour son "coup de foudre" rencontré il y a 16 ans alors qu'elle était étudiante et lui patron d'une boîte de nuit.

Elle réunit les dizaines de milliers de parrainages nécessaires et la Commission électorale valide sa candidature à la surprise générale, quand celles de deux opposants, jugés plus sérieux, sont rejetées.

Mme Tikhanovskaïa se présente comme "une femme ordinaire, une mère, une épouse", qui mène la bataille par devoir malgré les menaces qui l'ont conduite à envoyer à l'étranger sa fille de 5 ans et son fils de 10 ans.

Des partisans de Svetlana Tikhanovskaïa, lors d'un meeting de campagne, le 30 juillet 2020 à Minsk, au BélarusSupporters of presidential candidate Svetlana Tikhanovskaya attend her campaign rally in Minsk on July 30, 2020. ( AFP / Sergei GAPON )