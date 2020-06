Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany a reçu de nouvelles autorisations réglementaires en vue de son acquisition par LVMH Reuters • 16/06/2020 à 14:03









TIFFANY A REÇU DE NOUVELLES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES EN VUE DE SON ACQUISITION PAR LVMH (Reuters) - Tiffany annonce mardi avoir reçu de nouvelles autorisations réglementaires en vue de son acquisition par le géant français du luxe, LVMH, et s'attend à boucler la fusion à la mi-2020. LVMH a annoncé en novembre dernier un accord avec Tiffany sur le rachat du joaillier américain pour environ 14,7 milliards d'euros (16,2 milliards de dollars), la plus grande acquisition qu'il ait jamais réalisée. Un document transmis à l'autorité de régulation des marchés américains, la Securities and Exchange Commission (SEC), indique que les autorités commerciales de la Corée du Sud ont donné leur feu vert à la fusion le 12 juin dernier. Le projet doit encore être approuvé par la commission australienne chargée d'évaluer les investissements étrangers. (Rédaction de Paris, édité par Jean-Michel Bélot)

