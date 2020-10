Tiers : "Nako, c'est un petit Dybala"

En parallèle de sa carrière de rappeur, Tiers - anciennement Tiers Monde - s'est lancé dans le sh?nen en compagnie du dessinateur Maxime Masgrau : ça a donné Nako, dont le tome 3 paraît ce jeudi. Entre deux séances studio, interview foot-manga en compagnie de ce Havrais supporter de l'OL, qui a déjà tapé la discute avec Yoichi Takahashi, mais ne jure pas que par Olive et Tom.

Tiers Monde : " Je suis l'avocat d'Aulas "

À fond ! J'ai commencé quand c'était encore sur La Cinq. C'est un des premiers mangas, avec, qui a provoqué chez moi cet amour pour cette culture. Ensuite, j'ai commencé à en lire quand les'est arrêté.Ce qui me plaisait, c'était son caractère, sa détermination. Au début, tu te dis que c'est juste un mauvais type, et finalement, c'est plus profond que ça, tu te rends compte que très jeune, ça a été un chef de famille. Il a un background qui est bien écrit. C'est pour ça qu'on le prenait comme modèle : dans l'adversité, il est resté déterminé et il bosse.Oui, et pour raconter une anecdote dont je n'ai pas vraiment parlé jusqu'ici, le jour où j'ai rencontré Naoki Urasawa, j'ai aussi rencontré Takahashi. J'étais dans son atelier, je voyais des grosse planches d'avec notamment le personnage inspiré par Lilian Thuram, c'était ce personnage qu'il était en train de bosser à ce moment-là.