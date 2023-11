Tiens tiens, la FIFA s’associe encore avec l’Arabie saoudite

Les Ma-Ma, les Gou-Gou, les Magouilles !

Dans un article du Times , paru jeudi, on apprend que la FIFA s’apprête à signer un énorme contrat de sponsoring avec la firme saoudienne Aramco, géant du pétrole et entreprise étatique d’Arabie saoudite. Unique prétendant à l’organisation du Mondial 2034, le pays du Golfe s’appuie donc sur une stratégie finement pensée, à base de gros billets verts. Si le Barça 2010 est le modèle du beau jeu depuis une petite quinzaine d’années, le nouvel Eldorado du football s’appuie sur sa référence, le Qatar 2022. Entreprise la plus profitable au monde, Aramco deviendrait immédiatement un top-tier sponsor, puisque l’on parle de 100 millions de dollars par an jusqu’en 2034, soit le plus gros contrat sponsoring de la FIFA.…

JF pour SOFOOT.com