Tiens, revoilà Clément Chantôme

Clément Chantôme a rejoué au football. Neuf mois après son dernier match avec le Red Star (alors en Ligue 2), l'ancien milieu défensif du PSG, a disputé ce samedi un match de N2 (4e division) avec l'AS Poissy contre l'Entente SSG (2-2). Associé dans l'entrejeu à l'ancien pro de Monaco Mounir Obbadi, le joueur de 32 ans a pris part aux 90 minutes de la rencontre. Il a réalisé une excellente première période avant de baisser de pied comme son équipe après la pause. Si l'international tricolore (une cape en 2012) n'a pas permis à sa nouvelle équipe d'enregistrer une 3e victoire et de sortir de la zone rouge (14e), son expérience (plus de 300 matchs de L1) ne sera pas de trop lors des 13 dernières journée pour permettre à Poissy de prolonger son bail en National 2. «Clément a été bon techniquement et dans la récupération, analyse son entraîneur Laurent Fournier qui l'a fait débuter avec l'équipe réserve du PSG (alors en CFA) en 2003. Au fil du temps, il va nous apporter encore plus. J'espère qu'il va s'éclater ici et nous faire sortir de cette mauvaise période (NDLR. 5 nuls et 2 défaites lors des 7 derniers matchs).» « Il nous apporte par sa technique et sa sérénité, ajoute le capitaine Ibrahima Traoré. Il donne aussi beaucoup de conseils et moi-même à 30 ans passés j'apprends toujours. On est persuadé qu'on va pouvoir remonter la pente avec un joueur comme ça lors de la phase retour.» Après la rencontre, on voulait en savoir sur ses sensations pour son retour et son choix d'avoir signé à Poissy mais Clément Chantôme n'a pas voulu s'exprimer. «Je ne parlerai plus», a-t-il simplement lâché. Depuis août dernier, le double champion de France avec le PSG (2013 et 2015) s'entraînait avec la formation des Yvelines et assistaient à la plupart des matchs à domicile. Il y a deux mois, il s'interrogeait encore sur la suite de sa carrière. «Je ne sais pas ce que je vais faire. J'aurai 33 ans l'an prochain, je suis jeune ...