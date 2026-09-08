Tiens, revoilà Aurélien Tchouaméni au Real Madrid

Une info Aqababe. Absent depuis le début de la saison sous le maillot du Real Madrid en raison d’une blessure musculaire , Aurélien Tchouaméni a réintégré le groupe de José Mourinho en vue de la rencontre face à l’Inter. L’international français va peut-être disputer l es premières minutes de sa saison ce mardi soir face à son public en Ligue des champions.

Trois joueurs suspendus au milieu de terrain

Un peu tôt pour voir le milieu de terrain pas toujours impérial avec les Bleus cet été sur le terrain dès le début du match, mais le Real Madrid avait besoin de renfort dans l’entrejeu. Des blessés ? Non, des suspendus : Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ou encore Arda Güler. De quoi se gratter la tête pour Mourinho, qui pourra toujours compter sur Federico Valverde et voir si le courant passe mieux entre l’Uruguayen et l’ancien Bordelais après la bagarre du printemps.…

MB pour SOFOOT.com