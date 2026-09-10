Tiens, il y a Chelsea qui jouait ce mercredi

Y a pas que la LDC dans la vie, y a aussi la League Cup. Enfin, c’est ce que doivent se dire pour se consoler les fans de Chelse, ne jouant aucune compétition européenne. Et, ce mercredi soir, les Blues disputaient un troisième tour de la League Cup, qui a offert encore plus de buts que PSG-Slovan Bratislava.

Douze minutes de folie

Après la défaite à Arsenal dimanche, le match était très mal embarqué pour Chelsea avec un but de Leeds sur corner de Muharemovićà (0-1, 23 e ) . Score aggravé au début de la deuxième mi-temps avec un but d’Aaronson (0-2, 48 e ) . Juste avant, Xabi Alonso avait fait quatre changements : Rogers, James, Neto et Palmer. En mode diesel, les Londoniens ont ensuite accéléré après le deuxième but de Leeds et se sont offerts douze minutes de folie . Après un peno transformé consécutif à une faute sur Pep Chavarria. (1-2, 53 e ) , Cole Palmer remet le couvert deux minutes plus tard grâce à une déviation de Morgan Rogers (2-2, 55 e ) . Leeds ne pouvait désormais plus rien faire pour endiguer la vague blue : Neto donnait enfin l’avantage aux locaux (3-2, 60 e ) et Welbeck, sur une troisième passe dé de Rogers, enfonce le clou cinq minutes après le troisième but (4-2, 65 e ) .…

LP pour SOFOOT.com