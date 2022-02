Tickets restaurant : le plafond de 38 euros sera "maintenu jusqu'à fin juin 2022", selon Bruno Le Maire

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Sur BFMTV ce mercredi 23 février, le ministre de l'Economie a annoncé que le plafond de 38 euros des tickets restaurant est prolongé jusqu'à l'été 2022.

La mesure, qui devait s'arrêter le 28 février, est finalement prolongée. Ce mercredi 23 février, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé sur l'antenne de BFMTV que le plafond des tickets restaurant à 38 euros est maintenu jusqu'à cet été. Pour rappel, il était de 19 euros, avant son doublement durant la crise sanitaire pour soutenir l'activité du secteur.

"Nous avons pris la décision de prolonger jusqu'à fin juin le doublement du plafond des tickets restaurant, passé de 19 à 38 euros. Il sera maintenu à 38 euros jusqu'à la fin juin et les tickets restaurant pourront être utilisés le week-end", a détaillé Bruno Le Maire.

"Ce qui va permettre à tous ceux qui ont des tickets restaurant 2022 de dépenser jusqu'à 38 euros, de les utiliser le week-end, jusqu'à la fin du mois de juin. Je pense que nos amis restaurateurs le méritent bien", a ajouté le ministre, précisant que "les tickets restaurant sont très importants pour les restaurateurs qui ont encore été pénalisés les semaines dernières par des restrictions".

"Ce n'est pas parce qu'il y a une crise entre l'Ukraine et la Russie que nous oublions de traiter les sujets quotidiens majeurs des Français : la vigilance sur le prix de l'essence, la vigilance sur les prix à la consommation, les prix alimentaires, tout ça fait partie de mon quotidien et c'est essentiel à mes yeux", a assuré Bruno Le Maire.

Un salarié sur quatre en France a des titres restaurant, selon Bertrand Dumazy, le PDG de la société Edenred, maison mère de la marque Ticket Restaurant, fin juillet 2021.

Des résultats financiers record pour Edenred en 2021

La société française de services prépayés Edenred, maison mère de Ticket Restaurant, a vu son bénéfice net s'envoler de 31,4% à 313 millions d'euros en 2021, un niveau record et légèrement au-dessus du chiffre de 2019, soit avant le déclenchement de la crise sanitaire, selon un communiqué mardi.

Cette hausse est selon le groupe "portée principalement par la croissance de l'Ebitda", ou excédent brut d'exploitation, qui s'élève à 670 millions d'euros contre 580 un an plus tôt. Ce dernier dépasse lui aussi très légèrement son niveau de 2019 et se trouve dans la fourchette haute des objectifs du groupe, qui avaient été relevés en octobre.

Les revenus d'Edenred ont eux progressé de 11,1% à 1,63 milliard d'euros l'an dernier, effaçant là aussi la forte baisse due au Covid-19 sur l'année 2020.

Et le chiffre d'affaires opérationnel - hors revenus purement financiers -, qui représente l'essentiel de ces revenus, a progressé de 11,3% à 1,58 milliard d'euros, soit au-dessus de la prévision d'un consensus de 15 des 16 analystes suivant l'entreprise, réalisé par Edenred.

Le groupe, qui compte 10.000 collaborateurs, opère dans 46 pays.

Par métier, les "avantages aux salariés" - Ticket Restaurant, Ticket Cesu (chèques emploi service préfinancés), etc. -, ont vu leur chiffre d'affaires opérationnel progresser de 10% à 961 millions d'euros, tandis que les "solutions de mobilité professionnelle" (cartes de paiement de carburant par exemple), deuxième pôle, augmentent de 16,5% à 414 millions d'euros.