Tickets restaurant : le plafond à 38 euros prolongé jusqu'en février

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La mesure devait prendre fin le 31 août, elle sera finalement prolongée de six mois. Le ministère de l'Economie a annoncé mardi 24 août que le doublement du plafond journalier des titres restaurant, passé de 19 euros à 38 euros pour soutenir l'activité du secteur en pleine crise sanitaire, est prolongé jusqu'au 28 février 2022. Il sera également toujours possible d'utiliser les titres restaurant le week-end et les jours fériés, a précisé Bercy dans un communiqué.

La date limite de validité des titres restaurant datés de l'année 2020, qui avait été prolongée en février jusqu'au 31 août 2021, reste en revanche inchangée, a précisé le ministère délégué aux PME, confirmant une information de Capital . Un décret doit être publié au Journal officiel dans les prochains jours sur ces mesures, d'après le magazine.

Selon les informations des émetteurs, le stock de titres restaurant détenu par les bénéficiaires est "supérieur de plusieurs centaines de millions d'euros par rapport à la normale", note Bercy.

Un salarié sur quatre en France a des titres restaurant, avait indiqué fin juillet Bertrand Dumazy, le PDG de la société Edenred, maison mère de la marque Ticket Restaurant.