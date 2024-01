Tiago Djaló « proche d’un départ » à la Juve

Au revoir Djaló.

Éloigné des terrains depuis mars dernier en raison d’une rupture du ligament croisé, Tiago Djaló ne devrait plus porter le maillot du LOSC. « Il est plus proche d’un départ », a confirmé Paulo Fonseca ce samedi, à la veille de la rencontre de Coupe de France contre le Racing. Arrivé dans le Nord en 2019, le défenseur central s’était rapidement imposé comme une valeur sûre du bloc des Dogues avant sa blessure. Depuis, les performances de Leny Yoro et d’Aleksandro, qui vient de prolonger, permettent à Lille de viser une place sur le podium de Ligue 1 et ne laissent que peu de perspectives de relance à l’absent de longue date.…

EL pour SOFOOT.com