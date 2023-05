Thyssenkrupp dans le rouge au 2T, plombé par la baisse du prix de l'acier

Le groupe industriel et sidérurgique allemand Thyssenkrupp est tombé dans le rouge au deuxième trimestre de son exercice décalé avec une perte de 203 millions d'euros sur un an, en raison de la baisse du prix de l'acier et de la hausse des coûts de l'énergie.

"L'augmentation significative des coûts de l'énergie et des matières premières sur un an" a pesé sur le résultat opérationnel de sa division acier "Steel Europe", l'une des plus importantes sources de revenus pour le groupe, indique Thyssenkrupp jeudi dans un communiqué.

Au cours de la même période l'année dernière, de janvier à mars 2022, l'entreprise avait dégagé un bénéfice net de 565 millions d'euros grâce à la hausse des prix sur le marché de l'acier, alimentée par les problèmes d'approvisionnement au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine.

Après plusieurs mois d'augmentation, les prix de nombreuses matières premières industrielles, ont commencé à baisser fin 2022.

Thyssenkrupp impute également sa perte à la "hausse des taux d'intérêt" liée au durcissement monétaire des banques centrales pour combattre l'inflation. Le groupe dit évoluer "dans un "environnement difficile, avec des prix de l'énergie toujours élevé ainsi qu'une forte inflation".

Son chiffre d'affaires baisse de 5% à 10,1 milliards d'euros.

A l'ouverture de la bourse, le titre, coté au Mdax des valeurs moyennes, perdait 2,61%.

Pour l'exercice décalé 2022/2023, le groupe a confirmé ses prévisions, à savoir à savoir une "baisse" de son EBIT, à "un chiffre haut de plusieurs centaines de millions d'euros", contre 2,1 milliards d'euros l'an dernier.

Le conglomérat, qui produit aussi bien des tôles d'acier que des sous-marins, est engagé dans un important plan de réduction des coûts après avoir traversé de fortes turbulences financières.

L'entreprise a déjà supprimé près de 10.000 emplois sur les quelque 13.000 annoncés.

Le groupe a annoncé le mois dernier la démission surprise de sa PDG, Martina Merz, en poste de puis 2019.