Thuram quittera Mönchengladbach libre cet été

Thuramera pas longtemps pour trouver un club.

L’international français aux dix sélections, Marcus Thuram, ne va pas prolonger son contrat avec le Borussia Mönchengladbach qui se termine en juin prochain. Après quatre saisons passées au sein du club allemand, son directeur sportif Roland Virkus a annoncé son futur départ ce jeudi. « Nous avons échangé avec les deux joueurs (Marcus Thuram et Ramy Bensebaini, qui ne prolonge pas non plus, ndlr) , et nous connaissions la situation actuelle. Le fait qu’ils ne vont pas prolonger leur contrat qui arrive à terme, c’est dommage, parce qu’ils ont beaucoup donné sportivement durant les quatre dernières saisons » , a expliqué le dirigeant des Poulains à l’AFP.…

MH pour SOFOOT.com