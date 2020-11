Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thomson toujours en tête, abandon de Troussel Reuters • 16/11/2020 à 10:40









Thomson toujours en tête, abandon de Troussel par Samuel Messberg (iDalgo) Depuis maintenant une semaine le Vendée Globe a été lancé et la course est maintenant bien lancée. En tête depuis dimanche, le Britannique Alex Thomson et son "Hugo Boss" ont accentué leur avance sur leurs dauphins Jean Le Cam et son "Yes We Cam". Le skippeur français avait pourtant repris la première place ce weekend et se retrouve maintenant à 80,73 milles de la tête. En troisième position nous retrouvons Thomas Ruyant (LinkedOut) à 126,4 milles. Nicolas Troussel qui lui était quatrième ce dimanche a démâté mais est heureusement sain et sauf. Il a mis son bateau en sécurité et a abandonné pour le reste de la course.

