Thomas Tuchel va quitter le Bayern en fin de saison

Le Bayern n’est plus le Bayern.

Alors pour y remédier, l’ogre allemand a annoncé ce mercredi que Thomas Tuchel allait quitter sa fonction d’entraîneur à l’issue de l’exercice en cours, et non à l’été 2025 comme le prévoyait son contrat. « D’ici là, je vais bien sûr continuer à faire tout ce qui est en mon pouvoir avec mon staff pour obtenir un maximum de succès » , a bien sûr communiqué Tuchel. Arrivé en Bavière à la fin du mois de mars 2023, en remplacement de Julian Nagelsmann, le coach allemand aujourd’hui âgé 50 ans ne sera même pas resté un an et demi à la tête du Rekordmeister​ ​. Le directeur général du club, Jan-Christian Dreesen, a déclaré vouloir prendre « une nouvelle direction footballistique avec un nouvel entraîneur » .…

JBC pour SOFOOT.com