Thomas Tuchel pas tendre avec le vestiaire du PSG

Révélations sur les conditions de travail au PSG épisode 1970.

Présent au Salon international des articles de sport et de la mode sportive (ISPO) pour une masterclass, Thomas Tuchel, l’entraîneur du Bayern Munich, s’est exprimé sur une multitude de sujets liés au football et à la société dans des propos retranscrits par Bild . Il est y revenu sur son passage au Paris Saint-Germain, où il a taclé l’éthique de travail des joueurs. « À Paris, par exemple, les règles sont complètement différentes de celles en Allemagne » a-t-il lancé, avant de compléter : « Quand j’entends ici, au Bayern, qu’un joueur a eu un mauvais comportement, cela me fait rire parce que je me dis : « Vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris ! » » Une façon de faire dont il n’a pas tiré que du négatif. « Mon passage à l’étranger m’a permis de beaucoup en apprendre sur les différentes mentalités des joueurs. Chose que je n’aurais pas pu faire si je n’étais resté qu’en Allemagne. »…

JF pour SOFOOT.com