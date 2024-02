information fournie par So Foot • 23/02/2024 à 21:01

Thomas Tuchel « ne pense pas être le seul problème » du Bayern

Une demi-prise de conscience.

Pour trouver trace d’une semaine à trois défaites en autant de matchs dans l’histoire du Bayern Munich, il faut avoir un goût prononcé pour les archives en noir et blanc. Thomas Tuchel ne l’est visiblement pas et a remis la crise au goût du jour en Bavière. Balayé par le Bayer Leverkusen (3-0), écœuré par la Lazio en Ligue des champions (1-0), puis humilié à Bochum (2-3), l’entraîneur allemand n’a pas survécu à ce cycle infernal et a trouvé un accord avec le club pour partir en fin de saison, quoi qu’il advienne du reste de la saison.…

EL pour SOFOOT.com