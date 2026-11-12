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Thomas Tuchel ne compte pas lâcher l’Angleterre
information fournie par So Foot 12/11/2026 à 15:50

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Thomas Tuchel ne compte pas lâcher l’Angleterre

Thomas Tuchel ne compte pas lâcher l’Angleterre

Tuchel n’a pas dit son dernier mot. Critiqué outre-Manche pour sa mauvaise gestion des dernières minutes de la demi-finale du Mondial face à l’Argentine cet été (2-1), Thomas Tuchel en veut encore et compte bien se racheter lors du prochain Euro à domicile pour les Three Lions .

Si les rumeurs d’un potentiel départ se sont estompées après la dernière trêve internationale, le départ de Michael Carrick du banc de Manchester United a donné lieu à des rumeurs envoyant Tuchel à Old Trafford , des informations contredites par le principal intéressé en conférence de presse : « Il n’y a pas de clause libératoire et je n’ai aucune intention de partir. J’ai signé un contrat, je veux rester jusqu’à l’Euro. Je veux disputer cet Euro. Nous avons encore des choses à accomplir », a fermement répondu le technicien allemand.…

MB pour SOFOOT.com

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