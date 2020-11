Thomas Tuchel, l'opération sabordage

À force de se chercher des excuses en conférence de presse après chaque prestation ratée du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel va peut-être réussir son opération sabordage menée il y a quelques semaines maintenant. L'entraîneur allemand a en tout cas offert à Leipzig un joli bouquet final pour aller au bout de sa mission.

Paresse Saint-Germain

Il paraît que les images parlent plus que les mots. Dès lors, difficile de savoir quoi faire de cette phrase lâchée par Marquinhos à l'issue du match : "". Car quelques secondes plus tôt, les images avaient parlé plus fort que le capitaine parisien. Elles mettaient en scène un capitaine qui snobait son coach qui tentait désespérément et nerveusement de lui parler. Perdre 2-1 à l'extérieur chez un demi-finaliste de C1 quand on est privés de Neymar et Mbappé n'est pas un drame en soi. Mais dans le contexte dans lequel se trouve le PSG, ça l'est. Et ce que Marquinhos a oublié de dire, c'est que Thomas Tuchel n'a pas les mains complètement propres dans cette histoire.En fin de contrat à l'issue de la saison, l'entraîneur allemand a très vite compris que son parcours en Ligue des Champions la saison dernière lui a seulement permis de gratter une saison de plus sur le banc du Paris Saint-Germain. Mais pas d'obtenir une prolongation comme il s'en est plaint en conférence de presse d'avant-match : "". Sauf qu'à en croire les dernières décisions de Thomas Tuchel, l'ancien du Borussia Dortmund a pris goût aux critiques. Si sa compo de départ face au RB Leipzig n'a étonné personne, son manque de réaction sur le banc a, en revanche, été plus surprenant, son équipe étant mené au score et sombrant au milieu de terrain en deuxième période. Et alors que Rafinha, Leandro Paredes ou encore les jeunes Ruiz et Fadiga patientaient à l'échauffement, Tuchel, lui, attendait la 70et le carton rouge reçu par Idrissa Gueye pour réagir. Comment ? En sortant un attaquant - Pablo Sarabia Lire la suite de l'article sur SoFoot.com