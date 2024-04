information fournie par So Foot • 05/04/2024 à 15:25

Thomas Tuchel est très « mécontent » de lui-même

Le grognon du jour.

Invité à s’exprimer en conférence de presse en marge du déplacement à Heidenheim ce vendredi après-midi, Thomas Tuchel a partagé sa frustration au vu des derniers résultats de son équipe. « Je suis très mécontent de moi-même et de la manière dont nous avons malheureusement joué contre Dortmund. » Battu 2-0 lors du 110 e Der Klassiker , il y a une semaine, le technicien allemand a encore du mal a digérer ce nouveau revers en championnat qui laisse filer le Bayer Leverkusen vers le premier titre de son histoire. « Je pensais que nous étions passés à autre chose et que nous ne ferions plus de pas en arrière.» …

