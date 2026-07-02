Thomas Tuchel à la rescousse des enfants anglais

Le grand copain des parents. Après la qualification laborieuse des Anglais face à la RDC (2-1), Thomas Tuchel a sonné l’heure de gloire pour les mômes du pays devant aller au dodo avant le huitième de finale Angleterre-Mexique de ce lundi à 2 heures (1 heure au pays du pudding). « Écrivez une excuse pour l’école et laissez-les regarder le football, suggère le tacticien au crâne dégarni. La Coupe du monde n’a lieu que tous les quatre ans et nous avons besoin du soutien de tout le monde, surtout des enfants. »

Embed x.com…

SW pour SOFOOT.com