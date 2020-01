Thomas Régnier : "Une joie comme ça, on n'en a jamais vécu à Belfort"

Le capitaine et attaquant de l'ASM Belfort revient sur la qualification historique en 8es de finale, après son match samedi face à l'AS Nancy lorraine (3-1). Et le doublé de l'ancien Sochalien a bien aidé le club de National 2 à tisser ce succès.

EXTRAORDINAIRE ! L'ASM Belfort sort Nancy et rejoint les 8es de finale de la Coupe de France. C'est dingue ! #ASMBASNL pic.twitter.com/IYBcYu2vWH -- Rémi Farge (@FargeRemi) January 18, 2020

"Quand je marque en championnat, je suis content, mais je ne suis pas du genre à exprimer ma joie. Là, j'ai tout lâché. Sur mon premier but, j'ai fait le tour du stade."

Non, c'est génial ! C'était déjà une première pour Belfort d'être présent à ce niveau de la compétition. Et là, on a réussi à faire le match parfait contre Nancy. Être qualifiés pour les huitièmes de finale, c'est un vrai moment de joie pour tout le Territoire. On a fait un peu la fête dans la soirée, on est allé tous ensemble au restaurant, on a profité entre nous, mais on était vite fatigués parce qu'on a joué à 15 heures. La journée a été longue quoi.On avait déjà connu ça en 2016 quand on a accueilli Strasbourg en fin de saison de National. Ça avait donné un nul qui validait la montée du Racing en Ligue 2 et nous notre maintien. Après c'était une euphorie différente de cette fois-ci. Une joie comme ça, dans mes souvenirs, on n'en a jamais vécue à Belfort. Il n'y a qu'à voir le public qui est venu sur la pelouse à la fin du match : c'était une belle ferveur.